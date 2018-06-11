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Защитник Никита Лямкин привёз Кубок Гагарина в Барнаул

Защитник Никита Лямкин привёз Кубок Гагарина в Барнаул
Хоккей / КХЛ

Воспитанник барнаульского «Мотора» Никита Лямкин, завоевавший Кубок Гагарина в составе «Ак Барса», провёл ряд мероприятий в родном Барнауле.

Высшую награду российского хоккея провезли в открытой машине через весь город от гостиницы «Русь» до «Карандин-Арены». Это был не современный кабриолет, а ретроавтомобиль — ГАЗ 1943 года выпуска, отреставрированный барнаульскими умельцами, сообщает «Алтайский спорт».

Фото: ПолитСибРу

В ледовом дворце Никита, его отец Александр Лямкин, а также врио заместителя председателя правительства края Андрей Щукин ответили на вопросы журналистов и болельщиков, после чего чемпион раздал автографы. Все желающие смогли сфотографироваться и с Никитой, и с почётным трофеем. Затем хоккеист устроил автограф-сессию в ТРЦ «Галактика.

Фото также можно посмотреть в официальной группе «Ак Барса» в «ВКонтакте».

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