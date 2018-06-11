Занковец — о ЧМ-2018: вряд ли можно было ждать от Беларуси победы над Россией

Известный тренер Эдуард Занковец прокомментировал провал сборной Беларуси на чемпионате мира—2018.



«Причина неудачи? Я не могу сказать, что я бы нашёл причину в комплектовании команды. Вряд ли можно было рассчитывать, что хоккеисты сборной Беларуси, которые находились в команде, должны побеждать команду России, Швеции и так далее. Но сохранить место в элите им было по силам

На самом деле у нас очень хороший возраст – 1999, 2000. Может быть, и даже следующий, я их просто не видел. Но вот эти ребята, которые играли в последние годы за юношескую и молодёжную сборные на чемпионатах мира, – хорошие ребята. Я думаю, если они будут правильно развиваться, в правильных лигах и клубах, то они будут способны играть не хуже, чем, например, сейчас играет сборная Германии, команда Швейцарии.



Необходимо ставить перед собой цель, не выпускать её из виду и идти к этой цели. Не искать лёгких путей, потому что чем более высокая цель, тем более сложным будет путь к ней. Но, преодолевая все эти сложности, всегда получаешь, наверное, больше положительных эмоций, чем даже от самой цели", — рассказал специалист в эфире канала «Беларусь 5».