Задина: меня может выбрать клуб с молодыми игроками, хочу играть в НХЛ

Один из фаворитов грядущего драфта НХЛ Филип Задина рассказал о желании попасть в основной состав команды, которая его выберет.



«Я бы хотел сыграть в следующем сезоне в НХЛ. Сделаю всё, чтобы там играть. Возможно, меня на драфте выберет команда, в которой дают шанс многим молодым хоккеистам.



Я могу повторить путь Ягра или Хишира? Ягр — легенда, о нём мне рано даже думать. Хишир, несмотря на молодость, — уже один из лидеров команды НХЛ. Хочу стать таким же», — приводит слова форварда Isport.blesk.cz.