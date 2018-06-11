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Задина: меня может выбрать клуб с молодыми игроками, хочу играть в НХЛ

Задина: меня может выбрать клуб с молодыми игроками, хочу играть в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Один из фаворитов грядущего драфта НХЛ Филип Задина рассказал о желании попасть в основной состав команды, которая его выберет.

«Я бы хотел сыграть в следующем сезоне в НХЛ. Сделаю всё, чтобы там играть. Возможно, меня на драфте выберет команда, в которой дают шанс многим молодым хоккеистам.

Я могу повторить путь Ягра или Хишира? Ягр — легенда, о нём мне рано даже думать. Хишир, несмотря на молодость, — уже один из лидеров команды НХЛ. Хочу стать таким же», — приводит слова форварда Isport.blesk.cz.

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