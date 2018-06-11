Павел Воробьёв: уровень чемпионата Великобритании выше, чем в ВХЛ

Нападающий Павел Воробьёв рассказал об уровне хоккея в Великобритании и Польше.



«Выступал за „Краковию“, так как они приглашали меня на два месяца плей-офф. Сейчас я без команды, рассматриваю варианты. Два сезона в Великобритании для меня получились абсолютно разными. Первый сезон был не такого высокого уровня, а вот во втором, после изменения регламента и разрешения включать в заявки команд 14 легионеров, уровень чемпионат очень повысился, так как появилось много легионеров из Канады и США. На одном коньке возможности сыграть не было и приходилось напрягаться. Если сравнивать уровень чемпионата Великобритании с ВХЛ, то он будет посильнее, а вот польский примерно того же уровня, что и ВХЛ. Хоккей в Европе развивается и большими темпами», — цитирует игрока Sports.kz.