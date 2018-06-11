Бекстрём — о чемпионском параде: Вашингтон долго ждал этого, будет классно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился ожиданиями от чемпионского парада команды в честь победы в Кубке Стэнли. Празднование пройдёт 12 июня, начало — в 11 часов утра по местному времени. Напомним, на параде ожидается около 100 тыс. зрителей.



«Будет здорово. И не только для нас, но и для всего Вашингтона. Город ждал этого очень долго. Будет классно разделить с людьми эту радость», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин купается в фонтане и пьёт шампанское из Кубка Стэнли вниз головой Учитесь праздновать победы у хоккеистов.

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