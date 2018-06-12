«Калгари» заключил контракт с серебряным призёром Олимпиады-2018

«Калгари Флэймз» заключил контракт с нападающим сборной Германии Ясином Эхлизом, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

25-летний нападающий имеет действующее соглашение с «Нюрнбергом», рассчитанное ещё на три года. В минувшем сезоне Эхлиз забросил 10 шайб и сделал 21 голевую передачу в 46 матчах регулярного сезона. В 12 матчах плей-офф на его счету 6 (5+1) очков.



В составе национальной команды Эхлиз дошёл до финала Олимпийских игр 2018 года и стал серебряным призёром. В 7 матчах турнира форвард отметился 3 голевыми передачами. Также Эхлиз выступал на чемпионате мира—2018, где в 7 играх забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи.

Также состав «огоньков» на тех же условиях пополнил шведский защитник Маркус Хергстрём. В минувшем сезоне 29-летний хоккеист выступал за «Юргорден», где набрал 23 (3+20) очка в 53 матчах регулярного сезона и добавил 7 (1+6) баллов в 11 играх плей-офф. В сезоне-2016/17 он выступал в КХЛ за «Спартак».