Овечкин — об обложке Sports Illustrated: я симпатичный парень, почему нет?

Капитан «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин посетил The Tonight Show со знаменитым комиком Джимми Фэллоном на телеканале NBC. Российский нападающий поучаствовал в съёмках программы вместе с голкипером «столичных» Брэйденом Холтби.

Знаменитый комик начал программу с поздравления капитана «столичных» с попаданием на обложку известного журнала Sports Illustrated.

«Поздравляю с попаданием на обложку Sports Illustrated. Извини, Брэйден, но она досталась Алексу. Ты как вообще, рад? Ты в детстве думал о том, что попадёшь на обложку журнала вместе с кубком Стэнли?» — cказал Фэллон.

«Да, это круто. Я симпатичный парень, почему нет?» — ответил Овечкин.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».