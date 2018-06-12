Опубликован полный список клубов, претендующих на Илью Ковальчука

Североамериканский журналист Пьер Лебрюн назвал полный список клубов лиги, которые заинтересованы в подписании контракта с российским нападающим Ильёй Ковальчуком. Напомним, после вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года.



«Главные претенденты на Ковальчука — «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Вторая заинтересованная группа — «Детройт Ред Уингз», «Сент-Луис Блюз», «Даллас Старз» и «Анахайм Дакс», — сообщил журналист.

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