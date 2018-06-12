Тротц: «Вашингтон» сотворил историю, мы осуществили мечту

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился эмоциями на чемпионском параде клуба в честь победы в Кубке Стэнли.



«Мы сотворили историю. Я скажу четыре слова: у нас была мечта, и мы её осуществили.



Новый контракт? В настоящий момент я не думаю об этом. Мы обсудим это, но сейчас будем наслаждаться победой вместе с игроками. Я люблю хоккеистов, люблю город, моей семье здесь очень нравится. Мы придём к какому-то решению», — приводит слова Тротца в своём «твиттере» журналист Стивен Уайно.

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