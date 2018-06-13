Суини: если Ковальчук выберет «Бостон», тогда в команде не будет Нэша

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини подтвердил интерес клуба к российскому форварду Илье Ковальчуку и сообщил, что в случае удачных переговоров с Ковальчуком он не станет предлагать новое соглашение Рику Нэшу, который станет неограниченно свободным агентом 1 июля.

«Я был в контакте с его агентами, это правда. Причины понятны – он весит 104 кг и по-прежнему забивает голы. Да, ему 35 лет, и это надо учитывать, но он всё ещё может внести свой вклад в результат.

Надеюсь, он посмотрит на нашу команду и заинтересуется этим вариантом. Сейчас он обозначил такое намерение, но без личной встречи об этом трудно судить. Конечно, в случае договорённости с Ковальчуком мы не станем оставлять Нэша. Тут ситуация «или-или». Оба они не могут быть в команде», – цитирует Суини Boston Globe.