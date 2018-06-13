Панин о игроках КХЛ: менталитет непрофессионализма нельзя перерубить одним махом

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин полагает, что многим игрокам КХЛ не хватает профессионализма.

«Почему не получилось у Вестерлунда? Он строил команду через самосознание, профессионализм. Тут проблема ведь не в нём, а в нас каждом. Нужно менять сознание уже с детского возраста, чтобы каждый спортсмен был профессионалом с детства. Хоккей для тебя – это не два часа, которые ты проводишь на стадионе. Хоккей – это все 24 часа в сутки. Тогда это принесёт тебе результат. НХЛ, космические контракты, машины, дома, девушки – всё, что захочешь.

Мы же разговариваем про менталитет, и у нас это не прокатывает. Я не знаю, сколько поколений должно смениться, чтобы это прошло. Этот менталитет непрофессионализма нельзя одним махом взять и перерубить. Нужно потихоньку к этому подводить. И сознание поменяется через два или три поколения, хоккеисты будут профессионально относиться, готовиться и в сезоне вести себя так же», — цитирует Панина «Спорт Бизнес Online».