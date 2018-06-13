«Анахайм» не претендует на Ковальчука из-за отношения клуба к игрокам из России

Известный обозреватель Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с возвращением нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.

«В эти выходные он был в Лос-Анджелесе и Сан-Хосе. Я знаю, что «Анахайм» не претендует на Ковальчука по двум причинам: это потолок зарплат и клубная философия по отношению к игрокам из России. «Дакс» не являются той командой, которая выходит на российский рынок игроков.

«Лос-Анджелесу» необходим забивной форвард, и не случайно, что «короли» пригласили Ковальчука на личную беседу. Наверняка они проявляли интерес к Джеффу Скиннеру и Максу Пачьоретти. С Ковальчуком они также пытаются договориться.

«Сан-Хосе» также входит в пул соискателей, потому что у них нет проблем с потолком зарплат. К тому же главным тренером «Шаркс» является Питер Дебур, под руководством которого Ковальчук успешно играл за «Нью-Джерси Дэвилз», когда они дошли до финала Кубка Стэнли. У них были отличные взаимоотношения.

«Нью-Йорк Айлендерс» тоже находится в группе претендентов. Вообще, Илья поступает правильно, он создаёт интерес к своей персоне. В конце концов это принесёт ему пользу», — сказал Фридман в эфире радио Sportsnet 960.