Овечкин после чемпионского парада исполнил романтический танец с Кубком Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает вместе с партнёрами праздновать победу в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Вчера, 12 июня, состоялся чемпионский парад «Кэпиталз», посвящённый первой в истории победе «столичных» в Кубке Стэнли. После мероприятия команда отправилась на очередную вечеринку в одно из заведений в столице США. Овечкин исполнил романтический танец с Кубком Стэнли под известную композицию «Simply the best» в исполнении певицы Тины Тёрнер.

Посмотреть видео также можно в «твиттере» журналиста Алекса Прьюитта.

Отметим, что решающий матч с «Вегас Голден Найтс» состоялся 7 июня.