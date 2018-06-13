Минское «Динамо» подписало двух форвардов молодёжной сборной Беларуси

Игроки молодёжной сборной Беларуси подписали годичные двусторонние контракты с клубом Континентальной хоккейной лиги.



18-летний Иван Дроздов — воспитанник витебской школы хоккея. В минувшем сезоне он дебютировал во взрослом хоккее, сыграв 17 матчей за родной ХК «Витебск» в белорусской экстралиге. На его счету шесть заброшенных шайб и семь ассистентских баллов.



20-летний Илья Литвинов — уроженец Гомеля. В минувшем сезоне он дебютировал в белорусской экстралиге в составе минской «Юности», за которую провёл 12 матчей.

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