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НХЛ опубликовала специальный клип «Путь Овечкина к Кубку Стэнли»

НХЛ опубликовала специальный клип «Путь Овечкина к Кубку Стэнли»
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига подготовила специальный клип с нарезками ключевых моментов карьеры капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. По итогам минувшего сезона «столичные», обыграв в финальной серии НХЛ «Вегас Голден Найтс», завоевали Кубок Стэнли.

«Основные вехи удивительной карьеры Александра Овечкина — от драфта 2004 года до 600-й заброшенной шайбы и Кубка Стэнли», — говорится в описании, размещённом на официальном сайте НХЛ.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.

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