«Сарыарка» продлила контракт с форвардом Константином Соколовым

«Сарыарка» заключила новый односторонний контракт с нападающим Константином Соколовым. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на один год.



В прошлом сезоне 27-летний форвард провёл 55 матчей в составе карагандинской команды (из них семь — в плей-офф) и набрал 18 (11+7) очков за результативность при показателе полезности «+4» и 120 минутах штрафного времени.



Воспитанник магнитогорского хоккея проведёт в ВХЛ второй сезон кряду, ранее он выступал в КХЛ за «Ак Барс», «Адмирал», «Амур», «Югру» и «Сибирь».

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