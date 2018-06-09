«Нефтехимик» обменял защитника Шикуна в «Сарыарку»

Нижнекамский «Нефтехимик» обменял защитника Александра Шикуна в карагандинский клуб Высшей хоккейной лиги «Сарыарка», информирует официальный сайт команды Андрея Назарова.



В прошедшем сезоне 18-летний хоккеист выступал в клубе МХЛ «Реактор», проведя 27 игр в «регулярке» и 11 в плей-офф. Всего в 38 матчах набрал три (0+3) очка.

6 клубов КХЛ, которые усилили состав в межсезонье Бело-голубые подписали Шипачёва и вернули своих воспитанников, а в Омске строят наполеоновские планы.

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