Источник: форвард системы «Флориды» Кертис Валк близок к переходу в «Барыс»

Канадский нападающий Кертис Валк близок к переходу в астанинский «Барыс», информирует Шайба.Kz.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист выступал за фарм-клуб «Флориды Пантерз», «Спрингфилд Тандербёрдс». В 73 матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги он записал на свой счёт 62 (20+42) результативных балла.

Кертис провёл также одну игру в составе «Флориды Пантерз» в НХЛ, не отметившись результативностью. Это был первый и единственный матч в карьере Валка на элитном уровне. Ранее, помимо АХЛ, он выступал за клубы ECHL и WHL.