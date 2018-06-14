«Бостон» заключил контракт с 18-м номером драфта-2017

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» подписал контракт новичка с финским защитником Урхо Вааканайненом, информирует официальный сайт команды. Соглашение с 18-м номером драфта-2017 рассчитано на трёхлетний срок.

В минувшем сезоне Вааканайнен выступал в чемпионате Финляндии за СайПу. В 43 играх «регулярки» на его счету 11 (4+7) очков, в 9 матчах плей-офф 19-летний игрок отметился 1 результативной передачей.

В составе молодёжной сборной Финляндии Вааканайнен дважды принимал участие в мировых первенствах (2017, 2018). В составе юниорской сборной Финляндии он стал чемпионом мира 2016 года и серебряным призёром ЧМ-2017.

«Взволнован подписанием контракта с «Бостоном». Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на моём пути, особенно мою семью и партнёров по команде», — написал игрок в своём «твиттере».