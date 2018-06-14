Защитник Алексей Василевский заключил долгосрочный контракт с «Автомобилистом»

Защитник Алексей Василевский заключил контракт с «Автомобилистом», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на три сезона.

Защитник перешёл в екатеринбургский клуб в 2015 году. За три сезона Алексей сыграл за команду 165 матчей, в которых набрал 58 (21+37) очков. В прошлом году Василевский в ряде матчей выводил команду на лёд в качестве капитана.

За карьеру в КХЛ 25-летний игрок принял участие в 202 играх, в которых забросил 22 шайбы и сделал 38 результативных передач при показателе полезности «-9».

В 2018 году Алексей во второй раз получил приглашение в олимпийскую сборную России, выиграл в её составе «Кубок АЛРОСА», также являясь капитаном команды.