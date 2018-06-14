Агент Овечкина: такое празднование очеловечивает его образ в глазах окружающих

Агент капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Дэвид Абрутин прокомментировал эмоциональное празднование российским нападающим победы в Кубке Стэнли—2018.

«Да это просто здорово. Вряд ли кто-то думает, что это уже слишком. Совсем нет. Смотря, как радуется Алекс, вместе с ним радуются и остальные. Такое празднование очеловечивает его образ, заставляет окружающих почувствовать с ним схожесть. Не каждый может быть профессиональным спортсменом. Но многие себе представляют, как бы они праздновали после достижения одной из главных в жизни целей. Тем самым он показывает, что является таким же, как и все остальные.

Многие не понимают, насколько он умён, заботлив и каким кругозором обладает. Он на самом деле всегда был очень простым, доступным и, в общем-то, таким же, как все остальные. Здорово, когда он является собой. Здорово, когда он показывает себя миру и не стесняется этого. Обычно с персоной такого масштаба хорошо знаком только близкий круг друзей и родственников, но сейчас у всех была возможность немного заглянуть за ширму.

Сложно переоценить важность завоевания Кубка Стэнли для Алекса. Чемпион — это навсегда. Его радость является отражением того, как он отдавался делу. Сколько усилий приложил для того, чтобы вместе с партнёрами добиться успеха.

Да, интерес к нему невероятный. К нам обращаются компании из США, Канады, России, других стран. Овечкин — динамично развивающаяся звезда мирового масштаба, а его личность, чувство юмора, статус иконы вкупе с последними победами делают его ещё более привлекательным для сотрудничества, но мы сделаем всё, чтобы эти мероприятия не помешали его основной работе», — цитирует Абрутина официальный сайт НХЛ.