«Витязь» заключил контракт с лучшим снайпером чемпиона ВХЛ-2018

«Витязь» заключил контракт с бывшим нападающим санкт-петербургского «Динамо» Александром Шевченко, информирует официальный сайт подмосковного клуба.

В минувшем сезоне форвард выиграл чемпионат Высшей хоккейной лиги. 25-летний форвард стал лучшим снайпером своей команды. В 51 матче регулярного чемпионата на его счету 46 (25+21) очков, а в 20 играх плей-офф он набрал 25 (9+16) очков.

В КХЛ хоккеист ранее играл за «Атлант», «Сочи» и «Югру». Всего на его счету 84 матча, в которых он набрал 11 (6+5) баллов при полезности «-22».

За свою карьеру хоккеист также выступал в составе «Бурана» и «Кубани». В общей сложности в чемпионате ВХЛ он сыграл 172 матча, в которых забросил 57 шайб и сделал 73 результативные передачи при показателе полезности «+47».