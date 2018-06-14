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Генменеджер «Далласа» подтвердил интерес к Илье Ковальчуку

Генменеджер «Далласа» подтвердил интерес к Илье Ковальчуку
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл подтвердил интерес к российскому нападающему Илье Ковальчуку, который принял решение вернуться в Национальную хоккейную лигу.

«Ковальчук? Да, я зондирую почву по всем возможным вариантам. Это моя обязанность, поэтому я веду переговоры со всеми свободными агентами, чтобы оценить возможность их подписания», — цитирует Нилла Sportsnet.

Напомним, ранее был опубликован полный список претендентов на Ковальчука. «Звёзды» вошли в список фаворитов второй очереди. «Главные претенденты на Ковальчука — «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

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