«Каролина» надеется подписать с Ковальчуком двухлетний контракт

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» рассчитывает подписать с 35-летним российским нападающим Ильёй Ковальчуком двухлетний контракт, информирует NewsObserver. Напомним, в сезоне-2017/18 «ураганы» не сумели попасть в плей-офф.
После вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру. Игрок уже встретился с представителями «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Также на форварда претендуют ещё восемь клубов.
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Одна из главных интриг этого лета в НХЛ.