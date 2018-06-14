Крикунов: без Дацюка могли не выиграть ОИ, не дай бог, было бы серебро турнира

Известный тренер Владимир Крикунов поделился мнением о вкладе нападающего Павла Дацюка в победу сборной России на Олимпийских играх—2018.



«Если бы не Дацюк и его тройка, где выступали ещё двое молодых ребят, неизвестно, что мы бы выиграли на Олимпиаде! Не дай бог, серебро бы было… Видно, очень уж хотел Паша победить на Играх под конец карьеры. И выложился здорово. Хотя серьёзно лечился перед этим, операцию сделал», — приводит слова Крикунова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

10 хоккеистов, которые зажгли на Олимпиаде-2018 Российским игрокам практически не было равных.

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