Тротц: хочу остаться в «Вашингтоне», но есть несколько вопросов

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал слухи о своём возможном уходе из клуба.



«Я хочу остаться. Но есть несколько вопросов. Я уже говорил с Маклелланом. Если удастся их решить, не будет никаких проблем. Мне нравится команда, нравятся мои отношения с командой, я доволен условиями для моего сына и жены. Это так. Есть несколько вопросов, их надо решить и двигаться дальше. Мы справимся», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Тротц привёл «Кэпиталз» к Кубку Стэнли впервые с 1974 года, когда команда была основана. «Вашингтон» все четыре раза под руководством специалиста доходил до плей-офф, в последние три года занимал первое место в Столичном дивизионе и дважды выигрывал Президентский кубок (лучшая команда регулярного чемпионата) в сезонах-2015/16 и 2016-17. В сезоне-2015/16 Тротц выиграл приз Джека Адамса как лучший тренер лиги.

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