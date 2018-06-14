Линдсей: Овечкин заслужил право на веселье, он понимает значение победы

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Тед Линдсей поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с первым завоеванием главного трофея лиги.



«Алекс заслужил право на веселье. Он завоевал Кубок Стэнли и, мне кажется, понимает значение этой победы. В сегодняшней НХЛ он не менее хорош, чем остальные. Алекс — честный игрок, в каждом матче играет на одном уровне. Есть два способа судить о таланте: ты приносишь пользу каждый день или только когда считаешь это необходимым.



Награда моего имени? Для меня является честью, что Алекс трижды выиграл эту награду. И я счастлив, что он наконец-то завоевал Кубок Стэнли. Я его очень высоко ценю, как и всех современных хоккеистов. Сегодняшний хоккей кардинально отличается от того, в который играл я. Возможно, я не со всем согласен, но, однозначно, ценю талант этих игроков», — цитирует Линдсея официальный сайт лиги.

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