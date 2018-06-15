«Йокерит» объявил о заключении контракта с бывшим защитником системы «Миннесоты»

«Йокерит» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с бывшим защитником системы «Миннесоты Уайлд» Алексом Грантом. Соглашение рассчитано на один сезон.

29-летний канадец минувший сезон провёл в АХЛ, выступая за «Айову Уайлд». В 73 матчах регулярного чемпионата он забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи при показателе полезности «-6» и 79 штрафных минутах.

За карьеру в НХЛ Грант сыграл 7 матчей за «Анахайм Дакс» и «Аризону Койотс», в которых набрал 2 (2+0) очка при полезности «+1».

В составе сборной Канады хоккеист принимал участие в юниорском чемпионате мира 2007 года.