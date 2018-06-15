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Экс-голкипер рижского «Динамо» стал игроком «Йокерита»

Экс-голкипер рижского «Динамо» стал игроком «Йокерита»
Хоккей / КХЛ

Экс-голкипер рижского «Динамо» Янис Калниньш заключил контракт с «Йокеритом», информирует официальный сайт финского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

26-летний латвийский голкипер последние два сезона выступал за местное «Динамо». В минувшем сезоне он одержал 9 побед в 42 матчах при коэффициенте надёжности 2,25 и проценте отражённых бросков 92,8. Два матча провёл на ноль.

За карьеру в лиге Калниньш выиграл 18 матчей из 72, пропуская в среднем за игру 2,24 шайбы и отражая 92,5% бросков. Четыре матча отыграл на ноль.

Ранее стало известно, что в стан «Йокерита» перешёл канадский защитник Алекс Грант.

«Йокерит» объявил о заключении контракта с бывшим защитником системы «Миннесоты»
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