Бывший игрок НХЛ: лига застряла в каменном веке в вопросе сотрясений мозга

Бывший игрок Национальной хоккейной лиги Ник Бойнтон поделился мнением об отношении лиги к проблеме сотрясений мозга.

«НХЛ застряла в каменном веке. Не знаю, что они думают насчёт проблемы сотрясений. Но мне кажется, общество и медиа гораздо лучше справляются с этой работой, рассказывая свои истории об этом. Признаюсь, я не был так силён, чтобы рассказать об этом, когда играл. Не ожидал, что это сделает кто-то другой. Но если бы кто-то из игроков с именем рассказал свою историю, это могло бы помочь сдвинуть ситуацию», – цитирует Бойнтона Sportsnet.

Недавно он написал колонку в The Player’s Tribune, в которой рассказал, что подтверждённых сотрясений за карьеру у него было 8-10, а на самом деле их могло быть и больше.