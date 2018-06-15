«Эдмонтон» работает над обменом нападающего Милана Лучича

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что «Эдмонтон Ойлерз» работает над обменом форварда Милана Лучича.

«Эдмонтон» ведёт переговоры с другими клубами. Но, по моей информации, это не значит, что Чиарелли (генеральный менеджер «Эдмонтона. — Прим. «Чемпионата») говорит: «Я хочу сбросить его контракт». Просто Чиарелли стремится найти интересный вариант обмена. У меня сложилось впечатление, что не столько «Эдмонтон» хочет избавиться от него, сколько Лучич заинтересован в том, чтобы сменить обстановку.

Многие сейчас связывают Лучича с «Монреаль Канадиенс», потому что они хотели подписать его два года назад и как бы тогда они заняли второе место в гонке. Но, по моим данным, сейчас «Монреаль» им нисколько не интересуется», – цитирует Лебрюна FRS Hockey.

У Лучича осталось ещё пять сезонов по действующему контракту с годовой зарплатой $ 6 млн. В его контракте есть пункт о полном запрете на обмен.