Сидни Кросби провёл тренировку на арене швейцарского «Давоса»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который сейчас находится в Европе, побывал в гостях у швейцарского «Давоса».

Канадский хоккеист провёл тренировку на арене клуба, а также пообщался с игроками и тренерами команды. По его словам, он всегда с интересом следит за рождественским Кубком Шпенглера в Давосе и сожалеет, что не смог сыграть на турнире за сборную Канады во время локаута в НХЛ в 2012 году.

«Сидни Кросби, большая честь и удовольствие видеть вас в качестве нашего гостя», — написано в официальном «твиттере» швейцарского клуба.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Давоса».