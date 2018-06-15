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«Лада» подписала контракт с экс-форвардом «Югры» Александром Тимирёвым

«Лада» подписала контракт с экс-форвардом «Югры» Александром Тимирёвым
Хоккей / ВХЛ

Соглашение с «Ладой» сроком на один год подписал нападающий Александр Тимирёв, информирует официальный сайт тольяттинского клуба.

Сезон-2017/18 Тимирёв начинал в чеховской «Звезде» в ВХЛ, где набрал 21 (11+10) очко в 32 матчах, а заканчивал в КХЛ за ханты-мансийскую «Югру», в которой отметился двумя результативными передачами в 11 встречах. Кроме того, 24-летний хоккеист провёл шесть матчей в ВХЛ за тюменский «Рубин», воспитанником которого является, где отметился 3 (1+2) результативными баллами.

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