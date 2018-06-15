В «Сент-Луисе» рассказали о восстановлении Владимира Тарасенко после травмы

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал, как проходит реабилитация российского нападающего команды Владимира Тарасенко после травмы плеча.



«Он проводит в Сент-Луисе всё лето. Много работает, врачи уже впечатлены диапазоном движений, которые ему удаётся совершать с повреждённым плечом. Вскоре он приступит к следующим медицинским тестам. Владимир много работает, оставаясь в городе, и это лишний раз подчёркивает, насколько он будет важен для нас в начале следующего сезона», — приводит слова Армстронга издание St.Louis Post-Dispatch.



Тарасенко получил травму плеча 8 апреля во встрече с «Колорадо Эвеланш» (2:5). Спустя несколько дней он перенёс операцию.



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 26-летний форвард забросил 33 шайбы и отдал 33 результативные передачи в 80 матчах при показателе полезности «+15» и 17 минутах штрафного времени.

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