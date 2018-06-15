Трямкин: хочу ли я вернуться в «Ванкувер»? Почему бы и нет?

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин поделился мнением, возможно ли его возвращение в Национальную хоккейную лигу. Его контракт с екатеринбургским клубом будет действовать ещё два сезона.



«Отсутствие достаточного объёма игрового времени — единственная причина, по которой я решил покинуть «Ванкувер». В этом сезоне я был основным защитником «Автомобилиста», поэтому очень доволен. Думаю, сезон для меня был хорошим. Я играл не очень хорошо в начале чемпионата, но упорно трудился каждый день и делал всё от меня зависящее.

Смотрел игры «Ванкувера» весь сезон. Это было легко из-за разницы во времени в 12 часов. Можно проснуться и спокойно посмотреть игру или хотя бы нарезки. Меня всё ещё интересует, как играет команда.

Хочу ли я вернуться? Почему бы и нет? Это зависит от многих факторов. Буду ли я нужен «Ванкуверу» через два года, когда мой контракт истечёт?» — сказал Трямкин в интервью изданию Daily Hive.