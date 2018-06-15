Александр Овечкин и Тед Леонсис проводят турне Кубка Стэнли по Вашингтону

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и владелец клуба Тед Леонсис проводят специальное турне с Кубком Стэнли по столице США.
Первой остановкой стал полицейский участок, который находится неподалёку от домашней арены «Кэпиталз».
Затем главный трофей НХЛ переместился в больницу «Медстар Джорджтаун Юниверсити», где вызвал огромный интерес у юных пациентов.
На протяжении всего пути Кубок Стэнли сопровождается специальный кортежем и находится на пассажирском сиденье, а на время остановок переходит в руки Александра Овечкина.
Фото и видео можно посмотреть также в «твиттере» журналиста Тэрика Эль-Башира.
Хотите раскручивать хоккей? Зовите Овечкина и «Вашингтон» в Россию!
И не надо прикрываться календарём КХЛ.