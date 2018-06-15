Александр Овечкин и Тед Леонсис проводят турне Кубка Стэнли по Вашингтону

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и владелец клуба Тед Леонсис проводят специальное турне с Кубком Стэнли по столице США.

Первой остановкой стал полицейский участок, который находится неподалёку от домашней арены «Кэпиталз».

Затем главный трофей НХЛ переместился в больницу «Медстар Джорджтаун Юниверсити», где вызвал огромный интерес у юных пациентов.

На протяжении всего пути Кубок Стэнли сопровождается специальный кортежем и находится на пассажирском сиденье, а на время остановок переходит в руки Александра Овечкина.

Фото и видео можно посмотреть также в «твиттере» журналиста Тэрика Эль-Башира.