«Вегас» подписал 18-летнего шведского нападающего Элвенеса

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» на официальном сайте объявил о подписании соглашения с 18-летним форвардом из Швеции Лукасом Элвенесом. Стороны заключили стандартный трёхлетний контракт новичка.



В минувшем сезоне Элвенес выступал в шведской SHL за клуб «Регле». Он провёл 28 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «-1». Молодой нападающий сыграл также в 22 матчах Allsvenskan, второй по силе шведской лиге, за клуб «Оскарсхамн». В них он набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+9».



Отмечается, что следующий сезон Элвенес проведёт в аренде в «Регле». Форвард на регулярной основе вызывается в национальную команду «Тре крунур».

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