Гюнцель: играть с Кросби — сплошное удовольствие, он талантливый диспетчер

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился мнением об игре в одном звене с форвардом Сидни Кросби.



«Играть вместе с Сидом — одно большое удовольствие. Всё очень легко получается на льду. Он здорово читает разные ситуации, раздаёт отличные пасы как талантливый диспетчер. И если вы оказываетесь в правильном месте на льду, будьте уверены, вас найдут отличной передачей», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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