Волк и Каучонок «Нефтехимика» поздравили жителей Нижнекамска с Сабантуем

Нижнекамский «Нефтехимик» в своём официальном «твиттере» поздравил гостей и жителей города с праздником Сабантуй.



«Нижнекамск. Сабантуй! Волк и Каучонок на посту! Поздравляем всех жителей и гостей Нижнекамска с любимым праздником Сабантуй! Желаем всем здоровья, счастья, благополучия и хорошего настроения!» — написано в «Твиттере».

Посмотреть фото также можно в «твиттере» нижнекамского коллектива.

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