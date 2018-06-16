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Волк и Каучонок «Нефтехимика» поздравили жителей Нижнекамска с Сабантуем

Волк и Каучонок «Нефтехимика» поздравили жителей Нижнекамска с Сабантуем
Хоккей / КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» в своём официальном «твиттере» поздравил гостей и жителей города с праздником Сабантуй.

«Нижнекамск. Сабантуй! Волк и Каучонок на посту! Поздравляем всех жителей и гостей Нижнекамска с любимым праздником Сабантуй! Желаем всем здоровья, счастья, благополучия и хорошего настроения!» — написано в «Твиттере».

Посмотреть фото также можно в «твиттере» нижнекамского коллектива.

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