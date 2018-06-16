Серавалли: у Доми 36 голов в 222 матчах, у Гальченюка — 30 шайб в сезоне-2015/16

Североамериканский журналист Франк Серавалли прокомментировал совершённый между клубами «Аризона Койотс» и «Монреаль Канадиенс» обмен, в результате которого в «Койотс» перешёл нападающий Алекс Гальченюк, а в «Канадиенс» — форвард Макс Доми.



«Обмен „Аризоны“ и „Монреаля“? Макс Доми — 36 заброшенных шайб за 222 матча в Национальной хоккейной лиги. У Алекса Гальченюка — 30 голов в регулярном чемпионате 2015/16», — написал журналист в своём «твиттере».



В прошедшем сезоне Гальченюк в 82 матчах набрал 51 (19+32) очко. Доми в 82 играх набрал 45 (9+36) очков.

«Монреаль» обменял Гальченюка в «Аризону» на Макса Доми

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