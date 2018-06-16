«Монреаль» обменял Гальченюка в «Аризону» на Макса Доми

«Аризона Койотс» и «Монреаль Канадиенс» совершили обмен, в результате которого в «Койотс» перешёл американский нападающий российского происхождения Алекс Гальченюк, а в «Канадиенс» — форвард Макс Доми, сын легендарного тафгая Тая Доми.



В прошедшем сезоне Гальченюк в 82 матчах набрал 51 (19+32) очко.

Всего в НХЛ он провёл 418 матчей, в которых набрал 255 (108+147) очков. У Гальченюка действующий двухлетний контракт с кэпхитом $ 4,9 млн.

Доми в 82 играх набрал 45 (9+36) очков и является ограниченно свободным агентом.

Всего в НХЛ он провёл 222 матча, в которых набрал 135 (36+99) очков.

Напомним, и «Монреаль», и «Аризона» в минувшем сезоне не попали в плей-офф НХЛ. Канадцы заняли 14-е место в Восточной конференции, а «Койотс» замкнули таблицу Западной конференции.