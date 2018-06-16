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Стало известно расписание предсезонных матчей «Вашингтон Кэпиталз»

Стало известно расписание предсезонных матчей «Вашингтон Кэпиталз»
Хоккей / НХЛ

Стал известен предварительный календарь матчей, которые действующий обладатель Кубка Стэнли, «Вашингтон Кэпиталз», проведёт перед началом сезона-2018/19. Состоится семь встреч, три из которых «столичные» проведут на домашней арене.

16 сентября: «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз»

18 сентября: «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз»

20 сентября: «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз»

21 сентября: «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз»

25 сентября: «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз»

28 сентября: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»

30 сентября: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз»

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