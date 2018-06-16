Стало известно расписание предсезонных матчей «Вашингтон Кэпиталз»

Стал известен предварительный календарь матчей, которые действующий обладатель Кубка Стэнли, «Вашингтон Кэпиталз», проведёт перед началом сезона-2018/19. Состоится семь встреч, три из которых «столичные» проведут на домашней арене.
16 сентября: «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз»
18 сентября: «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз»
20 сентября: «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз»
21 сентября: «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз»
25 сентября: «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз»
28 сентября: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»
30 сентября: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз»
Освободит ли «Вашингтон» место для Самсонова? 10 кандидатов на летний обмен
Лето-2018 может быть горячим — даже суперзвёзды под угрозой обмена.