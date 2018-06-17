Невеста форварда «Оттавы» Хоффмана: нам нечего скрывать в истории с Карлссонами

Невеста форварда «Оттавы» Майка Хоффмана Моника Карик прокомментировала конфликт с женой защитника «сенаторов» Эрика Карлссона.

Мелинда Карлссон утверждает, что Моника анонимно преследовала их семью в течение всего сезона-2017/18, как до, так и после потери Мелиндой ребёнка на девятом месяце беременности, о чём стало известно в марте.

«Последняя неделя была очень трудной из-за того, что нас в этом обвиняют. Впервые об этой истории мне стало известно 22 марта, когда я получила письмо от жены хоккеиста Дэнила Уинника. Она обвинила меня в написании агрессивных комментариев по поводу потери Эриком и Мелиндой своего ребёнка.

Тем не менее сама Мелинда со мной об этом никогда не вела беседу. Нет понимания, почему она выдвигает обвинения. Мне не было известно, что она обратилась в суд. Это очень обидная ситуация, которая нас потрясает. Нам нечего скрывать, поэтому мы готовы к расследованию. Думаю, все четыре участника этой истории в этом заинтересованы», — приводит слова Карик издание Ottawa Citizen.

Контракт Карлссона с «Сенаторз» действует до лета 2019 года, контракт Хоффмана – до лета 2020 года. По сведениям североамериканских инсайдеров, из-за этой истории руководство «Оттавы» склоняется к обмену Хоффмана, который в минувшем сезоне стал третьим бомбардиром клуба.