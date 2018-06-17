Экс-нападающий «Динамо» Мн и «Металлург» Нк Джефф Улмер завершил карьеру

Канадский форвард Джефф Улмер решил завершить карьеру в возрасте 41 года, о чём сообщил в своём «твиттере».

«После 19 сезонов и более чем тысячи игр в профессиональном хоккее я решил покинуть игру. Скоро объявлю о своей новой хоккейной работе, а пока спасибо за поддержку», — написал Улмер.

Нападающий за свою карьеру успел поиграть в двух клубах КХЛ. В сезоне-2008/09 он провёл 13 матчей в составе минского «Динамо», набрав три (2+1) очка. В сезоне-2010/11 Улмер сыграл 24 встречи за новокузнецкий «Металлург», записав в свой актив три (2+1) балла.