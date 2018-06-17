Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Оттава» отстранила ассистента генменеджера, обвиняемого в домогательствах

«Оттава» отстранила ассистента генменеджера, обвиняемого в домогательствах
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» временно отстранил от занимаемой должности ассистента генерального менеджера Рэнди Ли, которому предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.

Суд над специалистом состоится 6 июля, именно до этого времени будет действовать дисквалификация Ли, сообщает Sportsnet. 56-летний сотрудник «Оттавы» обвиняется в том, что во время нахождения в Баффало на преддрафтовых тестах новичков он приставал к водителю, подвозившему его от отеля. 19-летний пострадавший утверждает, что Ли не успокаивался, несмотря на просьбы прекратить это делать.

Теперь ему грозит штраф в размере $ 250 и арест сроком на 15 суток.

Днище. Как угрозы, скандалы и скупость разрушили «Оттаву»
Можно вкладывать в команду. Можно стараться извлекать прибыль. А можно делать всё, чтобы команды не стало.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент