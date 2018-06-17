«Монреаль» исключает вариант обмена Макса Пачьоретти

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен рассказал, что клуб не собирается расставаться с капитаном команды Максом Пачьоретти.

Специалист подчеркнул, что во время переговоров о новом контракте, он не будет сообщать каких-либо деталей, однако обе стороны заинтересованы друг в друге.

Нынешний шестилетний контракт капитана «Канадиенс» заканчивается 1 июля 2019 года. После этого нападающий может стать неограниченно свободным агентом.



Пачьоретти выступает за «Монреаль» с 2008 года. В минувшем сезоне он сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав в свой актив 37 (17+20) результативных баллов. «Канадиенс» не попали в плей-офф.