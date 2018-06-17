Женская сборная России стала чемпионом мира по бол-хоккею

Сегодня, 17 июня, в Дмитрове завершился чемпионат мира по бол-хоккею.

В финальном матче у женщин встретились две сильнейшие сборные турнира — России и Канады. В серии послематчевых бросков успех одержала сборная России — 2:1.

Бол-хоккей является разновидностью хоккея с шайбой, в котором игры проходят не на льду, а на ровном твёрдом полу с пластиковым мячом и клюшкой. Большинство международных правил по бол-хоккею основано на нормах, принятых Международной федерацией хоккея, используя всё те же знаки разметки, размеры арены, штрафы, процедуры ввода мяча в игру и остановки игры.