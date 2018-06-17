У наставника «Торонто Марлиз», выигравшего Кубок Колдера, нет предложений из НХЛ

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что главный тренер фарм-клуба Шэлдон Киф не имеет предложений от клубов Национальной хоккейной лиги.

«Я рад за Кифа, он невероятно талантливый тренер, которого ждёт яркое будущее. На данный момент предложений по нему нет», — рассказал Дубас.

Напомним, в финальной серии плей-офф НХЛ «Торонто Марлиз» обыграл «Техас Старз» (4-3) и стал первым с 2007 года канадским обладателем трофея. При этом в своей истории нынешний фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» выиграл главный трофей АХЛ впервые.