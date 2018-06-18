Хоффман: сочувствуем Карлссонам, но неправильно обвинять без доказательств

Форвард «Оттавы Сенаторз» Майк Хоффман прокомментировал обвинения супруги капитана «Сенаторз» Эрика Карлссона в адрес своей невесты Моники Карик.

Мелинда Карлссон утверждает, что Моника анонимно преследовала их семью в течение всего сезона-2017/18 как до, так и после потери Мелиндой ребёнка на девятом месяце беременности, о чём стало известно в марте.

«Мы испытываем ужас из-за того, с чем пришлось столкнуться Эрику и Мелинде, и сочувствуем им. Я не думаю, что правильно обвинять в чём-либо, не имея доказательств. Вы невиновны, пока вашу вину не докажут. Ситуация получилась очень непростая, никому такого не пожелаешь. Комментарии были ужасающими, и у нас не было никакой возможности защитить себя.

Когда я узнал об этом, то сразу же написал Эрику, что хочу обсудить всё с ним. Поговорить удалось только через четыре дня, после тренировки. Мы вышли с катка, и всё, что он сказал, было: «Мы знаем, что это была Моника». Я попросил его как-то подтвердить свои слова, но этого не было сделано ни тогда, ни позже. Всё, о чём он говорил: им известно, что это она.

В конце мая мы хотели ещё раз обсудить это с Эриком, чтобы попытаться разобраться в этом деле вместе и в частном порядке, но ответа не было. И через несколько дней все соцсети взорвались. Мы несколько раз пытались связаться с ними, чтобы всё обсудить, но из этого ничего не вышло.

Мы прекрасно знаем о серьёзности проблемы кибербуллинга и запугивания людей в Интернете. Относимся к этому вопросу очень серьёзно. Я думаю, что вопрос можно было бы решить, не вынося на суд общественности. Но сейчас у нас нет выбора. Мы не можем контролировать их поступки, а отвечаем только за свои действия», – цитирует Хоффмана Ottawa Citizen.

Контракт Карлссона с «Сенаторз» действует до лета 2019 года, контракт Хоффмана – до лета 2020 года. По сведениям североамериканских инсайдеров, из-за этой истории руководство «Оттавы» склоняется к обмену Хоффмана, который в минувшем сезоне стал третьим бомбардиром клуба.