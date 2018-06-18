Николишин может сохранить должность в «Чикаго», несмотря на работу с «Динамо»

Скаут «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Николишин рассказал о своей работе в американском клубе. В это межсезонье Николишин вошёл в тренерский штаб московского «Динамо», однако может продолжить работу и в клубе НХЛ.

«Вышло это спонтанно. Моего сына пригласили в лагерь молодых игроков «Чикаго», и я приехал посмотреть, как у него идёт. Там у нас состоялась встреча с главным скаутом клуба Марком Келли. Сходили на ужин, побеседовали, и он предложил эту роль. Я сказал, что пока нахожусь без работы и можно попробовать. Узнал для себя много нового — во-первых, в плане рынка молодых игроков. Во-вторых, взглянул на хоккей с другой стороны. За сезон посмотрел от 120 до 150 матчей — причём иначе, чем когда был тренером, над которым довлеет результат. У скаута взгляд на команду или игрока более широкий, разнообразный, спокойный и непредвзятый.

На каждом собрании присутствует генеральный менеджер Стэн Боумэн, на многие приезжает и его отец Скотти. Участвует в них даже владелец клуба. Это очень интересная и скрупулёзная работа. Ведь надо не только отчитаться по игрокам, которых просмотрел, но ещё и отстоять своё мнение. Допустим, ты видел игрока десять раз, а другой скаут посмотрел на него лишь однажды, когда у парня была плохая игра. Он тебе возражает — и ты должен привести аргументы, что именно твоя точка зрения о хоккеисте верна.

Как повлияет на мою работу назначение в «Динамо»? У меня как раз перед драфтом очередное собрание в «Блэкхоукс», и на нём будем решать этот вопрос. В принципе совмещение возможно — главное, чтобы одно другому не мешало. До меня люди уже это делали. Можно выполнять тренерские обязанности и смотреть на развитие молодых игроков», — цитирует Николишина официальный сайт НХЛ.